В Киеве начнутся аварийные отключения электроэнергии
Мэрия предупредила киевлян об экстренных отключениях света с утра 7 ноября
Администрация Киева предупредила горожан об аварийных отключениях электроэнергии, которые начнутся в украинской столице утром в понедельник с семи часов (08:00 по московскому времени).
В городской администрации отдельно подчеркнули, что аварийные отключения отличаются от плановых, которые ранее анонсировала энергетическая компания "Укрэнерго": они не соответствуют графикам и могут длиться дольше.
"Уже с 07:00 7 ноября "Укрэнерго" вынуждена применять экстренные отключения электроэнергии. Во время таких отключений графики не будут действовать", — сообщает администрация компании в телеграм-канале.
Аварийные отключения связаны с ростом дефицита электроэнергии в городе. Как пояснили в пресс-службе, на 7 ноября прогнозируется дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем предусматривают графики стабилизационных отключений.
Ранее, напомним, Центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) призвал граждан страны правильно экономить электроэнергию. В телеграм-канале ведомство дало советы, что делать в нынешних условиях.
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