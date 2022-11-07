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6 ноября, 21:47

В Киеве начнутся аварийные отключения электроэнергии

Мэрия предупредила киевлян об экстренных отключениях света с утра 7 ноября

Администрация Киева предупредила горожан об аварийных отключениях электроэнергии, которые начнутся в украинской столице утром в понедельник с семи часов (08:00 по московскому времени).

В городской администрации отдельно подчеркнули, что аварийные отключения отличаются от плановых, которые ранее анонсировала энергетическая компания "Укрэнерго": они не соответствуют графикам и могут длиться дольше.

"Уже с 07:00 7 ноября "Укрэнерго" вынуждена применять экстренные отключения электроэнергии. Во время таких отключений графики не будут действовать", — сообщает администрация компании в телеграм-канале.

Аварийные отключения связаны с ростом дефицита электроэнергии в городе. Как пояснили в пресс-службе, на 7 ноября прогнозируется дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем предусматривают графики стабилизационных отключений.

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Ранее, напомним, Центр по противодействию дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) призвал граждан страны правильно экономить электроэнергию. В телеграм-канале ведомство дало советы, что делать в нынешних условиях.

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Telegram / Київ|Киев Новости

Дмитрий Алексиевич

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