В Киеве начнутся аварийные отключения электроэнергии

Администрация Киева предупредила горожан об аварийных отключениях электроэнергии, которые начнутся в украинской столице утром в понедельник с семи часов (08:00 по московскому времени).

В городской администрации отдельно подчеркнули, что аварийные отключения отличаются от плановых, которые ранее анонсировала энергетическая компания "Укрэнерго": они не соответствуют графикам и могут длиться дольше.

"Уже с 07:00 7 ноября "Укрэнерго" вынуждена применять экстренные отключения электроэнергии. Во время таких отключений графики не будут действовать", — сообщает администрация компании в телеграм-канале.