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6 ноября, 21:08

Неизвестный едва не сжёг себя заживо у резиденции Пашиняна

МЧС Армении: Полиция предотвратила попытку самоубийства у резиденции Пашиняна в Ереване

Полиция Еревана вечером 6 ноября предотвратила попытку суицида, ЧП произошло около резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.

"Потерпевшего в бессознательном состоянии машина скорой помощи перевезла в ожоговый центр", — заявили в экстренных службах.

Мотивы действий пострадавшего не раскрываются.

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Убийца Синдзо Абэ пытался покончить с собой во время службы на флоте

Ранее Лайф писал, что свыше 500 американских военных покончили с собой в 2021 году. Из этого состава 93% являлись белыми молодыми людьми в возрасте от 20 до 24 лет. В Пентагоне заметили, что показатели самоубийства среди действующего состава военнослужащих значительно выросли с 2011 года.

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ТАСС / АР / Michel Euler

Юлия Коновалова

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