Неизвестный едва не сжёг себя заживо у резиденции Пашиняна

Убийца Синдзо Абэ пытался покончить с собой во время службы на флоте

Ранее Лайф писал, что свыше 500 американских военных покончили с собой в 2021 году. Из этого состава 93% являлись белыми молодыми людьми в возрасте от 20 до 24 лет. В Пентагоне заметили, что показатели самоубийства среди действующего состава военнослужащих значительно выросли с 2011 года.