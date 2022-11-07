Неизвестный едва не сжёг себя заживо у резиденции Пашиняна
МЧС Армении: Полиция предотвратила попытку самоубийства у резиденции Пашиняна в Ереване
Полиция Еревана вечером 6 ноября предотвратила попытку суицида, ЧП произошло около резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны.
"Потерпевшего в бессознательном состоянии машина скорой помощи перевезла в ожоговый центр", — заявили в экстренных службах.
Мотивы действий пострадавшего не раскрываются.
Ранее Лайф писал, что свыше 500 американских военных покончили с собой в 2021 году. Из этого состава 93% являлись белыми молодыми людьми в возрасте от 20 до 24 лет. В Пентагоне заметили, что показатели самоубийства среди действующего состава военнослужащих значительно выросли с 2011 года.
ТАСС / АР / Michel Euler