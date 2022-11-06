Центр по примирению: Из-за атаки боевиков в Латакии погибло пять сирийских военных

В провинции Латакия боевики при помощи беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате агрессии погибли пятеро военных, столько же человек ранены, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.

"В провинции Латакия в результате серии ударов с применением БПЛА, нанесённых террористами из района Гани по позициям правительственных сил в районе Джурин и Сафсафа, погибло пять и ранено пять сирийских военнослужащих", — сказал Егоров.

В общей сложности за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано пять обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-нусра"*. В провинции Идлиб — один обстрел, в провинции Латакия — четыре.

Ранее, напомним, Егоров сообщал, что Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии лагерь террористов из группировки "Джебхат ан-нусра". По словам генерала, в результате нанесённого удара ликвидированы штаб, узел связи и склад артиллерийских боеприпасов.