"Как мужчина с мужчиной": Аарон Картер перед смертью бросил дерзкий вызов Канье Уэсту

Умерший 5 ноября певец и телеведущий Аарон Картер в последнем сообщении в Twitter вызвал рэпера Канье Уэста на мужской разговор. Запись опубликована 4 ноября, за день до смерти артиста.

Напомним, младший брат Ника Картера из группы Backstreet Boys певец Аарон Картер был найден мёртвым в своём доме в Калифорнии, одна из версий — убийство. По данным таблоида TMZ, тело певца было обнаружено в ванне его дома.