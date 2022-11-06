"Как мужчина с мужчиной": Аарон Картер перед смертью бросил дерзкий вызов Канье Уэсту
Умерший певец Аарон Картер предложил Канье Уэсту поговорить "как мужчина с мужчиной"
Умерший 5 ноября певец и телеведущий Аарон Картер в последнем сообщении в Twitter вызвал рэпера Канье Уэста на мужской разговор. Запись опубликована 4 ноября, за день до смерти артиста.
"Йо Канье, давай поговорим как мужчина с мужчиной", — написал Картер.
Напомним, младший брат Ника Картера из группы Backstreet Boys певец Аарон Картер был найден мёртвым в своём доме в Калифорнии, одна из версий — убийство. По данным таблоида TMZ, тело певца было обнаружено в ванне его дома.
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ТАСС / ЕРА / BRITTA PEDERSEN