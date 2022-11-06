Минобороны показало, как мобилизованные россияне готовятся стать разведчиками
Минобороны: В Сибири продолжается подготовка разведгрупп из числа мобилизованных военнослужащих
В Сибири продолжается интенсивная подготовка разведгрупп из числа мобилизованных военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в телеграм-канале.
Подготовка разведгрупп из числа мобилизованных. Видео © Telegram / Минобороны России
Как указали в ведомстве, мобилизованные граждане под руководством опытных инструкторов оттачивают навыки стрельбы из АК-12 и автоматов Калашникова по целям, имитирующим условного противника на разных расстояниях.
Кроме того, разведчики совершенствуют навыки скрытого передвижения в лесистой местности, действий при встрече с противником, проведения инженерной разведки, маскировки, оказания первой помощи и самопомощи под огнём врага.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в РФ мобилизовано 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч уже выполняют боевые задачи. Глава государства отметил, что большинство призванных на службу в рамках частичной мобилизации граждан пока занимаются подготовкой.
Telegram / Минобороны России