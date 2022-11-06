Минобороны показало, как мобилизованные россияне готовятся стать разведчиками

В Сибири продолжается интенсивная подготовка разведгрупп из числа мобилизованных военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ в телеграм-канале.

Подготовка разведгрупп из числа мобилизованных. Видео © Telegram / Минобороны России

Как указали в ведомстве, мобилизованные граждане под руководством опытных инструкторов оттачивают навыки стрельбы из АК-12 и автоматов Калашникова по целям, имитирующим условного противника на разных расстояниях.

Кроме того, разведчики совершенствуют навыки скрытого передвижения в лесистой местности, действий при встрече с противником, проведения инженерной разведки, маскировки, оказания первой помощи и самопомощи под огнём врага.