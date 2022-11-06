На месте обрушения балкона в жилом доме в Сочи начали работать спасатели
Спасатели начали устранять последствия ЧП, результатом которого стало обрушение балкона жилой пятиэтажки в Сочи. Там, напомним, погибло два человека, ещё один — в тяжёлом состоянии, его наблюдают медики.
"Сейчас будем демонтировать конструкцию", — сообщил РИА "Новости" представитель МЧС.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в доме других повреждений нет.
Администрация Сочи в свою очередь проинформировала, что дом построен в 1958 году, здание в аварийном состоянии не находилось. Специалисты устанавливают причины произошедшего, проверяется техническое состояние балкона.
Ранее, напомним, Лайф писал, что в жилом пятиэтажном доме по улице Донской в Сочи обрушился балкон. В региональной прокуратуре нашему изданию сообщили, что в результате инцидента погибло два человека.
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