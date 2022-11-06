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6 ноября, 17:00

Два человека погибли при обрушении балкона жилого дома в Сочи

В жилом пятиэтажном доме по улице Донской в Сочи обрушился балкон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

  • Последствия обрушения балкона жилого дома в Сочи. Фото © ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
    Последствия обрушения балкона жилого дома в Сочи. Фото © ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
  • Последствия обрушения балкона жилого дома в Сочи. Фото © ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю
    Последствия обрушения балкона жилого дома в Сочи. Фото © ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Последствия обрушения балкона жилого дома в Сочи. Фото © ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

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Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 6 ноября в 19:15. Причины обрушения балкона устанавливаются, угрозы дальнейшего обрушения нет. На месте работают 39 спасателей и 10 единиц техники. Как сообщили Лайфу в региональной прокуратуре, в результате инцидента погибло два человека.

"Предварительно, обвалилась балконная плита, три человека на ней находились. По предварительной информации, двое погибли, один находится в больнице. Прокуратурой города Сочи и Центрального района Сочи организована проверка причин и условий произошедшего, руководство Прокуратуры Центрального района выехало на место происшествия", — сообщили там.

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Ранее Лайф рассказывал, что в результате взрыва в жилом доме под Херсоном пострадал один человек.

Обложка ©

ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Артур Белкин

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