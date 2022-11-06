Британец женился на беженке с Украины после общения через Google-переводчик

28-летний житель британского Бристоля Люк Дикинсон женился на 37-летней украинской беженке Вере Климовой, с которой несколько месяцев он общался при помощи Google-переводчика. Подробности истории рассказывает Daily Mail.

Климова уехала из Одессы в феврале после начала СВО, вместе со своей 15-летней дочерью. Сначала они некоторое время жили в Молдавии, где она и начала общаться со своим будущим возлюбленным. К слову, у Климовой уже были готовы все необходимые документы для дальнейшей миграции на Запад. В итоге, женщина решила отправиться именно в Британию, к радости Дикинсона.

"У нас были смех и шутки, чувство юмора было идеальным. Все всегда говорят, что никто не понимает английского чувства юмора, но она понимает", — рассказал британец.

Примечательно, что общение они вели при помощи онлайн-переводчика, так как украинка не понимала английского языка. В итоге, спустя три месяца после своего знакомства пара сыграла свадьбу. Сейчас возлюбленные признаются, что хотят продолжать свою семейную жизнь. Новый отчим пришёлся по нраву и 15-летней дочери Климовой, которая в Бристоле ходит в местную школу.