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6 ноября, 18:46

Байдена снова поймали на лжи о ценах на бензин в США

Автомобильная ассоциация США раскрыла ложь Байдена в словах о ценах на бензин

Слова президента США Джо Байдена о ценах на бензин в стране якобы в $3,19 за галлон являются ложью, на самом деле стоимость топлива выше почти на 20%. Такие данные публикует Американская автомобильная ассоциация.

Средняя цена бензина на заправках страны находится в районе отметки в $3,8, что на 19% выше той цифры, которую озвучил хозяин Белого дома. Аналитики обратили внимание на то, что топливом по стоимости ниже $3,2 могут похвастаться лишь два штата страны — Техас и Джорджия.

Белый дом анонсировал новые меры по снижению цен на бензин

Белый дом анонсировал новые меры по снижению цен на бензин

Ранее Лайф рассказывал, что в Китае уличили во лжи Джо Байдена, который пытался обвинить в растущей инфляции президента России Владимира Путина.

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Flickr

Артур Белкин

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