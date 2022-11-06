Байдена снова поймали на лжи о ценах на бензин в США

Слова президента США Джо Байдена о ценах на бензин в стране якобы в $3,19 за галлон являются ложью, на самом деле стоимость топлива выше почти на 20%. Такие данные публикует Американская автомобильная ассоциация.

Средняя цена бензина на заправках страны находится в районе отметки в $3,8, что на 19% выше той цифры, которую озвучил хозяин Белого дома. Аналитики обратили внимание на то, что топливом по стоимости ниже $3,2 могут похвастаться лишь два штата страны — Техас и Джорджия.