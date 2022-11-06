Патриарх Кирилл скорбит в связи с гибелью протоиерея Михаила Васильева в зоне СВО
Михаил Васильев. Фото © VK / komdiv76
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью в зоне СВО настоятеля храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения протоиерея Михаила Васильева. Об этом говорится в заявлении Русской православной церкви (РПЦ).
"С глубокой скорбью воспринял весть о трагической гибели протоиерея Михаила Васильева. Мужественный, решительный и самоотверженный пастырь — таким почившего знали не только собратья и сослужители у престола Божия, но и многие солдаты и офицеры, которых отец Михаил многие годы окормлял духовно и которые нередко с любовью называли его "десантным батюшкой", уважая за крепкую волю, стойкость и готовность разделять с пасомыми все тяготы нелегкого ратного дела", — отметил патриарх.
Глава РПЦ указал на активные усилия Васильева по восстановлению храма святой великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца во Власихе при штабе Ракетных войск стратегического назначения. Протоиерей, по словам патриарха, нёс службу в самых непростых и опасных условиях, показывая личный пример жертвенности.
"Почивший до конца исполнил пастырский долг, не оставив своих духовных чад даже ценою собственной жизни", — отметил патриарх.
Ранее Лайф сообщал, что настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб в ходе боевых действий в зоне СВО.