Англичане сожгли чучело Лиз Трасс в ночь Гая Фокса
Жители британского города Эденбридж графства Кент решили разнообразить празднование ночи Гая Фокса и помимо фигуры заговорщика сожгли чучело экс-премьера страны Лиз Трасс.
Момент сожжения чучела Лиз Трасс. Видео © Twitter / kk0
В руках у 10-метровой картонной Трасс была коробка с планом её экономических реформ, Книга рекордов Гиннесса — символ сверхбыстрой отставки с поста премьера, а также футболка с её же цитатой: "Я боец, а не капитулянт".
Чучело изготовили члены Общества костров Эденбриджа, которые регулярно делают подобные изображения самых разных политиков и публичных личностей. Среди их работ копии экс-президента Франции Жака Ширака, бывшего президента США Дональда Трампа и предшественника Трасс Бориса Джонсона.
Ночь Гая Фокса является любимым британцами праздником, который знаменует собой сорванный заговор по убийству короля Якова I. Фокс должен был взорвать заминированное здание британского парламента ночью 5 ноября 1605 года.
Лайф писал, что Лиз Трасс уже в четвёртый раз поменяла номер телефона. Она опасается, что неприкосновенность её личных данных нарушат "российские агенты".
Twitter / kk0