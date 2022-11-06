Известный священник раскрыл главный секрет всех успешных мужчин
Священник Николай Бабкин раскрыл главный секрет успешности мужчины
Известный московский священник и блогер Николай Бабкин раскрыл секрет успешности мужчины. По его мнению, мальчиков часто не учат мужественности и тому, как побеждать свои недостатки, поэтому им приходится это делать самостоятельно. Бабкин уверен, что главное — сначала обзавестись домом и семьёй, чтобы заиметь мотивацию и опору.
"В одиночку, без дома мужчина не так силён. Он говорит: "Вот встану на ноги, тогда создам семью, чтобы дать ей лучшее". А ты создай семью сейчас, приведи в свой дом жену (съёмный дом — тоже дом), и у тебя будет потрясающая мотивация для успеха — любовь", — пишет он в своём телеграм-канале.
По мнению Бабкина, мужчина нуждается в опоре и подруге, которая не станет критиковать за неудачи и винить его во всех бедах.
Ранее Бабкин назвал трагическую давку в Сеуле играми с дьяволом, на которые повелась молодёжь. Он подчеркнул, что погибшие не были сатанистами, а лишь выбрали неверное место и время, чтобы повеселиться.
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