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6 ноября, 18:02

Известный священник раскрыл главный секрет всех успешных мужчин

Священник Николай Бабкин раскрыл главный секрет успешности мужчины

Известный московский священник и блогер Николай Бабкин раскрыл секрет успешности мужчины. По его мнению, мальчиков часто не учат мужественности и тому, как побеждать свои недостатки, поэтому им приходится это делать самостоятельно. Бабкин уверен, что главное — сначала обзавестись домом и семьёй, чтобы заиметь мотивацию и опору.

"В одиночку, без дома мужчина не так силён. Он говорит: "Вот встану на ноги, тогда создам семью, чтобы дать ей лучшее". А ты создай семью сейчас, приведи в свой дом жену (съёмный дом — тоже дом), и у тебя будет потрясающая мотивация для успеха — любовь", — пишет он в своём телеграм-канале.

По мнению Бабкина, мужчина нуждается в опоре и подруге, которая не станет критиковать за неудачи и винить его во всех бедах.

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Ранее Бабкин назвал трагическую давку в Сеуле играми с дьяволом, на которые повелась молодёжь. Он подчеркнул, что погибшие не были сатанистами, а лишь выбрали неверное место и время, чтобы повеселиться.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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