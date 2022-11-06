"Любовник-американец" выманил у уборщицы из Москвы 270 тысяч рублей и исчез

Уборщица из Москвы стала жертвой мошенника из США, которому перевела почти 270 тысяч рублей. Как сообщает Mash , женщина влюбилась в "американца Ричарда", с которым была знакома лишь по переписке.

История их "романа" началась ещё в феврале, когда мужчина написал жительнице столицы в соцсетях. С тех пор их отношения только развивались, однако ближе к концу весны женщина почувствовала, что с её "бойфрендом" что-то не так. Он поспешил рассказать любимой, что у него большие проблемы и нужны деньги. Женщина в общей сложности перевела ему около 270 тысяч рублей. После этого возлюбленный резко исчез.