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6 ноября, 17:39

"Любовник-американец" выманил у уборщицы из Москвы 270 тысяч рублей и исчез

<p>Потерпевшая уборщица из Москвы. Фото © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/39686" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Потерпевшая уборщица из Москвы. Фото © t.me / Mash

Уборщица из Москвы стала жертвой мошенника из США, которому перевела почти 270 тысяч рублей. Как сообщает Mash, женщина влюбилась в "американца Ричарда", с которым была знакома лишь по переписке.

История их "романа" началась ещё в феврале, когда мужчина написал жительнице столицы в соцсетях. С тех пор их отношения только развивались, однако ближе к концу весны женщина почувствовала, что с её "бойфрендом" что-то не так. Он поспешил рассказать любимой, что у него большие проблемы и нужны деньги. Женщина в общей сложности перевела ему около 270 тысяч рублей. После этого возлюбленный резко исчез.

А женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию, однако вернуть отправленные деньги она уже не надеется.

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Ранее Лайф рассказывал, что жительница Кургана стала жертвой мошенников, которые украли с её карты 25 тысяч рублей при попытке трудоустроить дочь на работу.

Артур Белкин

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