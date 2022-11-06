"Монако" победил "Тулузу" благодаря голу российского полузащитника Головина

"Монако" обыграл "Тулузу" со счётом 2:0 в футбольном матче 14-го тура чемпионата Франции благодаря голу российского полузащитника Александра Головина.

Встреча состоялась в Тулузе на стадионе "Мунисипал". Головин, вышедший на поле в стартовом составе, открыл счёт на 46-й минуте игры, затем Брель Эмболо удачно атаковал ворота соперника. Россиянин ранее уже отличился голом во время встречи Лиги 1 против "Анже" (2:0), теперь в его активе три забитых мяча и две удачные передачи в 13 матчах первенства страны.

По итогам этой игры "Монако" набрало 27 очков и закрепилось на четвёртом месте в турнирной таблице, а "Тулуза" с 16 баллами оказалась на 12-й строчке.