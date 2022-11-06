Бастрыкин поручил центральному аппарату СК расследовать дело о пожаре в клубе Костромы

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства заняться уголовным делом о пожаре в клубе Костромы, жертвами которого стали 13 человек. Об этом сообщает СК РФ.

"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования, а также в силу тяжести наступивших последствий поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовные дела, возбуждённые по факту пожара в кафе "Полигон" в Костроме", — говорится в тексте.