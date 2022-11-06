Бастрыкин поручил центральному аппарату СК расследовать дело о пожаре в клубе Костромы
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства заняться уголовным делом о пожаре в клубе Костромы, жертвами которого стали 13 человек. Об этом сообщает СК РФ.
"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин в целях всестороннего и объективного расследования, а также в силу тяжести наступивших последствий поручил передать в Главное следственное управление СК России уголовные дела, возбуждённые по факту пожара в кафе "Полигон" в Костроме", — говорится в тексте.
Бастрыкин потребовал дать правовую оценку обстоятельствам трагедии, а также установить лиц, которые отвечали за работу и безопасность заведения, в том числе определить, кто из сотрудников контролирующих органов проверял клуб.
Как сообщал Лайф, в ночь на 5 ноября пожар унёс 13 жизней в Костроме. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания. Возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе, чему предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура. СК возбудил уголовное дело о халатности. Суд арестовал на два месяца директора фирмы "Империя" Наталью Беленогову, отвечавшей за деятельность сгоревшего заведения.
ГУ МЧС РФ по Костромской области