В США заговорили о попытках России повлиять на результаты выборов в Конгресс
Американские специалисты по цифровой безопасности заявили, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся во вторник, 8 ноября. Об этом говорится в публикации The New York Times.
По данным издания, "исследователи выявили серию российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины".
Собеседники NYT добавили, что российских "информационных операций" в соцсетях сегодня значительно меньше, "чем во время выборов президента США в 2016 году", но они по-прежнему влияют на пользователей.
Сами же американцы ранее назвали ситуацию в экономике решающим фактором при голосовании на выборах в Конгресс. Согласно опросу ABC News и Washington Post, этот вопрос сейчас беспокоит 80% респондентов.
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