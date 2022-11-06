В США заговорили о попытках России повлиять на результаты выборов в Конгресс

Американские специалисты по цифровой безопасности заявили, что Россия якобы пытается вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся во вторник, 8 ноября. Об этом говорится в публикации The New York Times.

По данным издания, "исследователи выявили серию российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины".

Собеседники NYT добавили, что российских "информационных операций" в соцсетях сегодня значительно меньше, "чем во время выборов президента США в 2016 году", но они по-прежнему влияют на пользователей.