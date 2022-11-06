Семейная пара погибла при пожаре в клубе "Полигон", её трёхлетняя дочь осталась сиротой
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В числе погибших в результате пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме оказалась семейная пара, которая в злополучный вечер пришла в заведение повеселиться. Об этом пишет SHOT.
У погибших супругов Юрия и Надежды Зачиналовых осталась трёхлетняя дочь, за которой сейчас присматривают друзья семьи. Вместе с ними в клубе была сестра девушки Любовь Бедашвили. Она тоже погибла. Одна из выживших при пожаре посетительниц "Полигона" рассказала Лайфу подробности тех страшных событий.
Выжившая при пожаре в клубе "Полигон" в Костроме рассказала подробности случившегося. Видео © SHOT
"Репутация у данного заведения, конечно, плохая. Было страшно, очень страшно. Потасовка началась при мне. Я видела это всё, это началось у барной стойки. Мы пошли через какое-то время опять в курилку. И как бы мы стояли и почувствовали запах гари. И я ещё, честно, посмотрела в мусорку, подумала: "Блин, дымится. Наверное, может, что-то кто-то не потушил. Бычок или что", — говорит посетительница заведения.
По признанию девушки, ей до сих пор трудно дышать после пожара, а множество людей спас местный житель Андрей Кузьмин, который смог выбить закрытые двери для эвакуации.
Как сообщал Лайф, в ночь на 5 ноября пожар в "Полигоне" унёс 13 жизней. Первое сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 02:37 мск, локализовать пожар удалось уже в 04:23. Около 250 человек было эвакуировано из здания после прибытия первых расчётов. Оказалось, что возгорание началось из-за запущенной пьяным посетителем ракетницы на танцполе. Этому также предшествовала драка. 7 ноября в регионе объявлен днём траура. СК возбудил уголовное дело о халатности по факту гибели 13 человек.