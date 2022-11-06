Семейная пара погибла при пожаре в клубе "Полигон", её трёхлетняя дочь осталась сиротой

В числе погибших в результате пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме оказалась семейная пара, которая в злополучный вечер пришла в заведение повеселиться. Об этом пишет SHOT.

У погибших супругов Юрия и Надежды Зачиналовых осталась трёхлетняя дочь, за которой сейчас присматривают друзья семьи. Вместе с ними в клубе была сестра девушки Любовь Бедашвили. Она тоже погибла. Одна из выживших при пожаре посетительниц "Полигона" рассказала Лайфу подробности тех страшных событий.

Выжившая при пожаре в клубе "Полигон" в Костроме рассказала подробности случившегося. Видео © SHOT

"Репутация у данного заведения, конечно, плохая. Было страшно, очень страшно. Потасовка началась при мне. Я видела это всё, это началось у барной стойки. Мы пошли через какое-то время опять в курилку. И как бы мы стояли и почувствовали запах гари. И я ещё, честно, посмотрела в мусорку, подумала: "Блин, дымится. Наверное, может, что-то кто-то не потушил. Бычок или что", — говорит посетительница заведения.