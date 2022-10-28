Как обаятельный москвич нагрел матёрых перекупщиков iPhone на 200 млн В Москве задержан Алексей Михайлов, который мог быть замешан в крупнейшей афере последних лет: он якобы собрал с желающих купить гаджеты Apple около 200 миллионов рублей и сбежал. Как ему это удалось? 28 октября, 12:57 Коллаж © LIFE. Фото © LIFE, © Shutterstock

Снился мне вчера IPhone... Всё, подумал я — влюблён. Надо девушку бросать и мобилу себе брать. Дом я брата заложил, чуть у мамы одолжил, В пенсию залез к бабуле, взял ещё деньжат у друга. Челлендж принял я мгновенно, перевёл я Лёхе деньги...

Одни клиенты предприимчивого молодого человека теперь пишут ироничные стихи, другие пребывают в шоке и тяжёлой депрессии, потому что потеряли миллионы рублей. Многие влезали в крупные кредиты. Теперь их атакуют кредиторы и коллекторы. Один из пострадавших, например, рассказал Лайфу, что лишился 10 миллионов рублей. Среди жертв вероятного обмана оказались даже тёртые оптовые торговцы продукцией Apple.

Алексей Михайлов. Фото © LIFE

Общее число считающих себя обманутыми составляет около тысячи человек, которые лишились примерно 200 миллионов рублей. Сам гений сомнительных схем — 29-летний Алексей Михайлов — подался в бега вместе со своей женой Азизой родом из Таджикистана и украденными миллионами.

В четверг появилась информация о задержании Михайлова. Если следователи соберут доказательства, то по статье о мошенничестве в особо крупном размере ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

По данным Лайфа, ранее Михайлов уже мог быть судим за мошенничество в 2017-м. С помощью фальшивой товарной накладной его полный тёзка получил на складе фирмы "Камчатско-сахалинская икра" деликатесы на 2,2 миллиона.

Жертвы параллельного импорта

После введения против России санкций и ухода с рынка крупных западных компаний единственной возможностью получать товары стал параллельный импорт. Раньше он был под запретом, но в июне появился закон, освобождающий импортёров от уголовной и административной ответственности. Товары пошли в Россию, а часть из них даже стала стоить дешевле, чем раньше. Впрочем, цены на продукцию Apple традиционно остаются высокими.





Это на руку "серым" поставщикам и мошенникам. Если первые действительно возят небольшие партии по низкой цене, то вторые торгуют воздухом. Неприметный и скромный москвич Алексей Михайлов не только запустил на сайтах бесплатных объявлений масштабную аферу с фейковыми айфонами, но и смог обвести вокруг пальца опытных перекупщиков.

Судя по отзывам потерпевших, картина была такой: в начале лета Михайлов под аккаунтом АЛЕКС стал публиковать объявления о продаже гаджетов Apple по весьма привлекательным ценам — на 20% ниже рынка.

Цену Михайлов объяснял параллельным импортом. Мол, товар доставлялся проверенными поставщиками прямо из ОАЭ. Однако купить новейшие модели iPhone, часы Apple Watch, планшеты iPad и ноутбуки Macbook можно было только по полной предоплате. Желающие могли оформить договор, в том числе и дистанционно.





Пирамида Apple

Конечно же, никаких поставщиков из ОАЭ или других стран у Михайлова не было. Он использовал старый приём мошенников — создал иллюзию, что схема работает. Получив предоплату, он покупал у других "серых" продавцов продукцию Apple по полной цене и отправлял её своим клиентам. Он сознательно нёс убытки, чтобы получить на площадках бесплатных объявлений положительные отзывы, а значит, и доверие потенциальных клиентов.

Вскоре клиенты потекли рекой. Они действительно получали новые айфоны на 10–20% ниже рынка, бонусом наушники Apple и бесплатную экспресс-доставку хоть на Дальний Восток. На доске объявлений Михайлов быстро набрал высокий рейтинг и кучу восторженных отзывов. Однако единичные частные клиенты мало интересовали Михайлова — они были лишь наживкой для крупных оптовиков.

Наконец молва о волшебных ценах АЛЕКСа облетела радиорынки и магазины. Матёрые перекупщики, которые прекрасно знают "серые" схемы, не заметили подвоха и стали заказывать крупные партии. С ними мошенник встречался лично в ресторане "Якитория" в ТЦ "Крылья".

Скромный с виду парень спортивного телосложения в общении всегда был вежлив и внимателен. Некоторые, попавшись на его удочку, давали ему деньги даже без договоров, не проверяя поставщиков, не требуя чеков и накладных. Таким Михайлов обещал телефоны почти за 40% от стоимости. Перекупщики занимали крупные суммы у своих друзей и коллег, брали кредиты в банках.

Алексей Михайлов. Фото © LIFE

Крах

Скоро начались проблемы с поставкой товара — он часто приходил в неполной комплектации. Потом стали задерживаться и оптовые партии. Михайлов объяснял это проблемами поставщиков и кормил клиентов "завтраками". В октябре многие клиенты жулика почувствовали неладное и стали искать его, требуя вернуть деньги. Некоторым он задолжал более 15 миллионов рублей. Потерпевшие стали объединяться в чатах, писать заявления в полицию и готовить коллективный иск.

Михайлов не сбегал, проводил видеоконференции с клиентами, обещая всё уладить. На одной из них он заявил, что якобы для улаживания вопросов с поставщиками ему нужно 15 миллионов рублей, мол, если каждый скинется по 75 тысяч, он всё решит в короткие сроки. Жена Азиза также участвовала в конференциях, подыгрывая мужу. Наконец продавцу надоело водить людей за нос — в прошлую пятницу Михайлов последний раз вышел в эфир, после чего отключил телефоны и пропал из виду.

Алексей Михайлов с женой Азизой и ребёнком. Фото © LIFE

Вряд ли Михайлов смог бы долго бегать — загранпаспорта у него нет, поэтому границы закрыты. Для него даже лучше, что его первыми нашли сыщики угрозыска, а не нанятый крупными оптовиками криминалитет. А для обманутых клиентов эта история станет ещё одним уроком, когда жадность затмевает разум. Винить им нужно только себя.