Генерал-майор рассказал, какую технику ВСУ стягивают к Херсону
Генерал-майор Липовой рассказал, какую технику ВСУ стягивают на Херсонское направление
Вооружённые силы Украины (ВСУ) стягивают всю имеющуюся у них технику на Херсонское направление, где по-прежнему сохраняется сложная ситуация. Об этом Ura.ru заявил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
"Это техника, как правило, которую поставляет Европа. Также это бывшая наша техника, то есть Т-72 первой модификации. Там идёт вперемешку и американское вооружение, и бывшие танки стран Варшавского договора, и немецкие бронетранспортёры, французские лёгкие гусеничные самоходные установки. Там полный винегрет", — отметил Липовой.
Он также заметил, что ВСУ пытаются нащупать слабые места в обороне практически по всей линии фронта, однако ситуация на Херсонском направлении остаётся контролируемой, несмотря на всю сложность.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки в Херсонской области при помощи дронов-камикадзе.
ТАСС / AP / LIBKOS