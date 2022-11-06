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Регион
Опубликовано 6 ноября 2022, 17:55
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Генерал-майор рассказал, какую технику ВСУ стягивают к Херсону

Генерал-майор Липовой рассказал, какую технику ВСУ стягивают на Херсонское направление

Вооружённые силы Украины (ВСУ) стягивают всю имеющуюся у них технику на Херсонское направление, где по-прежнему сохраняется сложная ситуация. Об этом Ura.ru заявил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.

"Это техника, как правило, которую поставляет Европа. Также это бывшая наша техника, то есть Т-72 первой модификации. Там идёт вперемешку и американское вооружение, и бывшие танки стран Варшавского договора, и немецкие бронетранспортёры, французские лёгкие гусеничные самоходные установки. Там полный винегрет", — отметил Липовой.

Он также заметил, что ВСУ пытаются нащупать слабые места в обороне практически по всей линии фронта, однако ситуация на Херсонском направлении остаётся контролируемой, несмотря на всю сложность.

В Херсонской области сообщили об активной работе артиллерии
В Херсонской области сообщили об активной работе артиллерии

Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки в Херсонской области при помощи дронов-камикадзе.

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ТАСС / AP / LIBKOS

Артур Белкин
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