НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 ноября, 17:47

В Одессе начали подготовку к сносу памятника Екатерине II

<p>Подготовка к сносу памятника. Фото © "Думская"</p>

Подготовка к сносу памятника. Фото © "Думская"

В Одессе начали подготовку к демонтажу памятника основателям Одессы, на котором изображена императрица Екатерина II. Об этом гласит объявление, прикреплённое к забору, установленному вокруг монумента.

Объявление на заборе вокруг памятника. Фото © "Думская"

Объявление на заборе вокруг памятника. Фото © "Думская"

"Приносим извинения за временные неудобства. Идут подготовительные работы для демонтажа и переноса скульптурной композиции "Основателям Одессы", говорится в сообщении на заборе вокруг монумента, фото которого опубликовало издание "Думская".

Вандалы превратили одесский памятник Екатерине II в виселицу

Вандалы превратили одесский памятник Екатерине II в виселицу

Ранее сегодня вокруг памятника императрице Екатерине II в Одессе установили деревянное ограждение. Причиной установки забора назывались участившиеся случаи вандализма.

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров