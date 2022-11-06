В Одессе начали подготовку к сносу памятника Екатерине II

В Одессе начали подготовку к демонтажу памятника основателям Одессы, на котором изображена императрица Екатерина II. Об этом гласит объявление, прикреплённое к забору, установленному вокруг монумента.

Объявление на заборе вокруг памятника. Фото © "Думская"

"Приносим извинения за временные неудобства. Идут подготовительные работы для демонтажа и переноса скульптурной композиции "Основателям Одессы", — говорится в сообщении на заборе вокруг монумента, фото которого опубликовало издание "Думская".