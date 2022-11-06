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6 ноября, 18:15

Самолёт рейсом Москва – Екатеринбург экстренно сел в Казани из-за пассажира бизнес-класса

Самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Екатеринбург, экстренно приземлился в Казани из-за состояния здоровья одного из пассажиров.

В столице Татарстана лайнер пробыл чуть больше часа, после чего продолжил путь на Урал. Как рассказала kp.ru одна из пассажирок, причиной посадки стали проблемы с сердцем у летевшего в бизнес-классе мужчины.

"По громкой связи нам объявили, что пассажиру нужна помощь медиков. Мужчина летел бизнес-классом. На борту не было врачей. Мы вынужденно приземлились в аэропорту Казани", — рассказала она. При этом поднявшимся на борт медикам пассажир заявил, что отказывается от госпитализации.

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Ранее Лайф сообщал об авиакатастрофе лайнера ATR-42 в Танзании, в результате которой погибло 19 человек. Самолёт принадлежал авиакомпании Precision Air.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

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