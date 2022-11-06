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6 ноября, 18:20

Фигуристка Аделина Сотникова неделю скрывала рождение первенца

Фигуристка Аделина Сотникова впервые стала мамой

<p>Аделина Сотникова. Фото © T.me / adelina_sotnikova14</p>

Аделина Сотникова. Фото © T.me / adelina_sotnikova14

Российская фигуристка Аделина Сотникова впервые стала мамой, об этом она рассказала в соцсетях. Девушка не указала пол ребёнка, однако поделилась несколькими фотографиями. Судя по ним, она родила ещё 30 октября.

Общие данные о ребёнке. Фото © Instagram (запрещён в РФ) / adelina_sotnikova14

Общие данные о ребёнке. Фото © Instagram (запрещён в РФ) / adelina_sotnikova14

"Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь", написала девушка.

Аделина Сотникова и ребёнок. Фото © Instagram (запрещён в РФ) / adelina_sotnikova14

Аделина Сотникова и ребёнок. Фото © Instagram (запрещён в РФ) / adelina_sotnikova14

Сотникова — первая в истории российского женского фигурного катания олимпийская чемпионка. Она также имеет серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.

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Матвей Шандрыголов

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