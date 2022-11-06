Фигуристка Аделина Сотникова неделю скрывала рождение первенца

Российская фигуристка Аделина Сотникова впервые стала мамой, об этом она рассказала в соцсетях. Девушка не указала пол ребёнка, однако поделилась несколькими фотографиями. Судя по ним, она родила ещё 30 октября.

Общие данные о ребёнке. Фото © Instagram (запрещён в РФ) / adelina_sotnikova14

"Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь", — написала девушка.

Аделина Сотникова и ребёнок. Фото © Instagram (запрещён в РФ) / adelina_sotnikova14

Сотникова — первая в истории российского женского фигурного катания олимпийская чемпионка. Она также имеет серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.