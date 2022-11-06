Мёртвого французского военного с ножницами в шее нашли в отеле Бухареста

В одном из отелей Бухареста, куда в рамках миссии НАТО прибыл военный контингент Франции, найдено тело 41-летнего французского военного. В его шею были воткнуты ножницы.

"Горничная обнаружила 41-летнего мужчину с ножницами, воткнутыми в шею, при этом следов проникновения в его комнату не было", — сообщает телеканал TF1.

По данным СМИ, в четверг боец заселился в отель с другим французским военным и должен был пробыть там до 3 января.