Мёртвого французского военного с ножницами в шее нашли в отеле Бухареста
В одном из отелей Бухареста, куда в рамках миссии НАТО прибыл военный контингент Франции, найдено тело 41-летнего французского военного. В его шею были воткнуты ножницы.
"Горничная обнаружила 41-летнего мужчину с ножницами, воткнутыми в шею, при этом следов проникновения в его комнату не было", — сообщает телеканал TF1.
По данным СМИ, в четверг боец заселился в отель с другим французским военным и должен был пробыть там до 3 января.
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