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Опубликовано 6 ноября 2022, 18:54
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Папа римский Франциск признался в любви "великому русскому народу"

Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / picture alliance / Stefano Spaziani

Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / picture alliance / Stefano Spaziani

Папа римский Франциск заявил, что относится с большим уважением к русскому народу. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции на борту самолёта по возвращении из Бахрейна.

"Я очень ценю русский народ и русский гуманизм. Вспомните Достоевского, который и по сей день вдохновляет нас, христиан. Я испытываю искреннюю симпатию к русскому народу и к украинскому народу, я нахожусь среди двух народов, которых люблю", — приводит слова понтифика ANSA.

Говоря о нынешнем конфликте на территории Украины, Франциск подчеркнул, что не верит в жестокость русского народа, потому что "это великий народ". При этом он допустил, что ответственность за происходящее лежит "на наёмниках, на солдатах, которые идут на войну как на авантюру".

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Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия столкнулась с опасностями, которые бросают вызов "существованию страны". Кроме того, он сказал, что основной целью недругов нашей страны является ослабление Святой Руси — России, Украины, а также Белоруссии.

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Иван Косицын
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