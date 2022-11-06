Папа римский Франциск признался в любви "великому русскому народу"
Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / picture alliance / Stefano Spaziani
Папа римский Франциск заявил, что относится с большим уважением к русскому народу. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции на борту самолёта по возвращении из Бахрейна.
"Я очень ценю русский народ и русский гуманизм. Вспомните Достоевского, который и по сей день вдохновляет нас, христиан. Я испытываю искреннюю симпатию к русскому народу и к украинскому народу, я нахожусь среди двух народов, которых люблю", — приводит слова понтифика ANSA.
Говоря о нынешнем конфликте на территории Украины, Франциск подчеркнул, что не верит в жестокость русского народа, потому что "это великий народ". При этом он допустил, что ответственность за происходящее лежит "на наёмниках, на солдатах, которые идут на войну как на авантюру".
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия столкнулась с опасностями, которые бросают вызов "существованию страны". Кроме того, он сказал, что основной целью недругов нашей страны является ослабление Святой Руси — России, Украины, а также Белоруссии.