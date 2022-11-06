Папа римский Франциск признался в любви "великому русскому народу"

Папа римский Франциск заявил, что относится с большим уважением к русскому народу. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции на борту самолёта по возвращении из Бахрейна.

"Я очень ценю русский народ и русский гуманизм. Вспомните Достоевского, который и по сей день вдохновляет нас, христиан. Я испытываю искреннюю симпатию к русскому народу и к украинскому народу, я нахожусь среди двух народов, которых люблю", — приводит слова понтифика ANSA.

Говоря о нынешнем конфликте на территории Украины, Франциск подчеркнул, что не верит в жестокость русского народа, потому что "это великий народ". При этом он допустил, что ответственность за происходящее лежит "на наёмниках, на солдатах, которые идут на войну как на авантюру".