В "Зените" заподозрили Чистякова в намеренном сливе матча с "Ахматом"

В "Зените" считают, что Дмитрий Чистяков мог специально совершить ошибку во время игры с "Ахматом". Такой информацией поделились с "Чемпионатом" два источника, близкие к футболисту, и один — к клубу.

Ранее защитник футбольного клуба "Зенит" Дмитрий Чистяков во время игры с "Ахматом" совершил ошибку, приведшую к голу. Гендиректор команды Александр Медведев заявил, что проведёт с игроком "серьёзный разговор", а позже сообщил о его выведении из основного состава. В СМИ также появилась информация о возможном переходе Чистякова в "Ахмат".