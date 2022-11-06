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6 ноября, 19:07

В "Зените" заподозрили Чистякова в намеренном сливе матча с "Ахматом"

<p>Дмитрий Чистяков. Фото © ТАСС / Степан Ноздрев</p>

Дмитрий Чистяков. Фото © ТАСС / Степан Ноздрев

В "Зените" считают, что Дмитрий Чистяков мог специально совершить ошибку во время игры с "Ахматом". Такой информацией поделились с "Чемпионатом" два источника, близкие к футболисту, и один — к клубу.

"Зенит" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ

"Зенит" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ

Ранее защитник футбольного клуба "Зенит" Дмитрий Чистяков во время игры с "Ахматом" совершил ошибку, приведшую к голу. Гендиректор команды Александр Медведев заявил, что проведёт с игроком "серьёзный разговор", а позже сообщил о его выведении из основного состава. В СМИ также появилась информация о возможном переходе Чистякова в "Ахмат".

Матвей Шандрыголов

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