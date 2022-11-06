До лидирующего "Зенита" семь очков: "Ростов" дома переиграл "Динамо" и поднялся на третье место в РПЛ

Футболисты "Ростова" переиграли с минимальным счётом московское "Динамо" в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились Кирилл Щетинин (66-я минута) и Данил Глебов (83). У гостей отличился Константин Тюкавин (87). Благодаря этой победе "Ростов" поднялся на третье место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. А "Динамо" с 26 очками идёт на шестой строчке. Лидирует с 39 баллами петербургский "Зенит".

В следующем туре "Ростов" встретится на выезде с самарскими "Крыльями Советов" 12 ноября. "Динамо" днём позднее примет столичный ЦСКА.