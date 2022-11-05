ЦСКА проиграл всухую "Пари НН" в последнем домашнем матче года

"Пари Нижний Новгород" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на "ВЭБ-арене" завершилась со счётом 1:0. На 67-й минуте матча хозяев поля дожал Виктор Александров.

В матче первого круга, прошедшем 31 июля в Нижнем Новгороде, команды сыграли вничью со счётом 2:2. На своём поле ЦСКА в этом сезоне проиграл впервые, до этого армейцы одержали победу в пяти матчах и дважды сыграли вничью. Команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, у подопечных Владимира Федотова 29 очков.

У "Пари Нижний Новгород" 16 очков и 12-е место в турнирной таблице. В следующем туре армейцы в гостях сыграют с московским "Динамо" 13 ноября, "Пари Нижний Новгород" 11 ноября примет грозненский "Ахмат".