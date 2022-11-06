Байден обсудил с Шольцем помощь Украине и визит канцлера ФРГ в Китай
Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с Олафом Шольцем. Стороны обсудили поездку немецкого канцлера в Китай и подняли вопросы оказания помощи Украине, сообщает пресс-служба американской администрации.
Как следует из релиза, Байден и Шольц подчеркнули "неизменную приверженность США и Германии" помогать Киеву в плане обеспечения экономики, оказывать гуманитарную поддержку и поддержку в области безопасности.
Президент США и канцлер ФРГ согласились также с тем, что недавние ядерные угрозы Москвы носят безответственный характер.
Ранее, напомним, Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили в совместной статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, что для восстановления Украины необходимо разработать "план Маршалла" и создать платформу для координации помощи, которая будет оказана Киеву в данном отношении.