Байден обсудил с Шольцем помощь Украине и визит канцлера ФРГ в Китай

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с Олафом Шольцем. Стороны обсудили поездку немецкого канцлера в Китай и подняли вопросы оказания помощи Украине, сообщает пресс-служба американской администрации.

Как следует из релиза, Байден и Шольц подчеркнули "неизменную приверженность США и Германии" помогать Киеву в плане обеспечения экономики, оказывать гуманитарную поддержку и поддержку в области безопасности.

Президент США и канцлер ФРГ согласились также с тем, что недавние ядерные угрозы Москвы носят безответственный характер.