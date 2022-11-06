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6 ноября, 19:40

Байден обсудил с Шольцем помощь Украине и визит канцлера ФРГ в Китай

Президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с Олафом Шольцем. Стороны обсудили поездку немецкого канцлера в Китай и подняли вопросы оказания помощи Украине, сообщает пресс-служба американской администрации.

Как следует из релиза, Байден и Шольц подчеркнули "неизменную приверженность США и Германии" помогать Киеву в плане обеспечения экономики, оказывать гуманитарную поддержку и поддержку в области безопасности.

Президент США и канцлер ФРГ согласились также с тем, что недавние ядерные угрозы Москвы носят безответственный характер.

Шольц заявил о "черте, которую нельзя переходить" на Украине

Шольц заявил о "черте, которую нельзя переходить" на Украине

Ранее, напомним, Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили в совместной статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, что для восстановления Украины необходимо разработать "план Маршалла" и создать платформу для координации помощи, которая будет оказана Киеву в данном отношении.

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Flickr

Дмитрий Алексиевич

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