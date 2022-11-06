Латвийский мэр назвал Крым российским регионом
Мэр Даугавпилса признал Крым частью России и отказался называть её агрессором
Мэр города Даугавпилс Андрей Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором.
"Крым является частью Российской Федерации", — заявил Элксниньш в ответ на вопрос о принадлежности полуострова.
Мэр второго по величине города в Латвии подчеркнул, что уже не раз обозначал свою позицию по данному вопросу. Ведущая эфира в свою очередь отметила, что большинство стран не признали воссоединение Крыма с Россией.
"Нельзя разделять то, что он был включён в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией", — заметил Элксниньш.
Мэр Даугавпилса добавил, что за нынешний кризис вокруг Украины ответственны Киев, Москва и Вашингтон. Эту ситуацию он назвал "проигрышем дипломатии".
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он сделает в первую очередь в случае "победы Украины в конфликте", заявил, что поедет в Крым. Он признался, что очень хочет увидеть море. Произойдёт это, по его словам, не этой зимой.
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