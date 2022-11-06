Латвийский мэр назвал Крым российским регионом

Мэр города Даугавпилс Андрей Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором.

"Крым является частью Российской Федерации", — заявил Элксниньш в ответ на вопрос о принадлежности полуострова.

Мэр второго по величине города в Латвии подчеркнул, что уже не раз обозначал свою позицию по данному вопросу. Ведущая эфира в свою очередь отметила, что большинство стран не признали воссоединение Крыма с Россией.

"Нельзя разделять то, что он был включён в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией", — заметил Элксниньш.

Мэр Даугавпилса добавил, что за нынешний кризис вокруг Украины ответственны Киев, Москва и Вашингтон. Эту ситуацию он назвал "проигрышем дипломатии".