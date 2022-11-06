НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 ноября, 20:32
4261

Латвийский мэр назвал Крым российским регионом

Мэр Даугавпилса признал Крым частью России и отказался называть её агрессором

Мэр города Даугавпилс Андрей Элксниньш в эфире радио Delfi признал Крым российским и отказался вслед за ведущей называть Россию агрессором.

"Крым является частью Российской Федерации", — заявил Элксниньш в ответ на вопрос о принадлежности полуострова.

Мэр второго по величине города в Латвии подчеркнул, что уже не раз обозначал свою позицию по данному вопросу. Ведущая эфира в свою очередь отметила, что большинство стран не признали воссоединение Крыма с Россией.

Президент Латвии поразмышлял о необходимости звонка Путину

Президент Латвии поразмышлял о необходимости звонка Путину

"Нельзя разделять то, что он был включён в состав Российской Федерации и что вся Европа и весь мир после этого продолжали сотрудничать с Россией", — заметил Элксниньш.

Мэр Даугавпилса добавил, что за нынешний кризис вокруг Украины ответственны Киев, Москва и Вашингтон. Эту ситуацию он назвал "проигрышем дипломатии".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, что он сделает в первую очередь в случае "победы Украины в конфликте", заявил, что поедет в Крым. Он признался, что очень хочет увидеть море. Произойдёт это, по его словам, не этой зимой.

"И море, и мост": Депутат назвал транспорт, на котором Зеленский сможет полюбоваться крымскими пейзажами

"И море, и мост": Депутат назвал транспорт, на котором Зеленский сможет полюбоваться крымскими пейзажами

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров