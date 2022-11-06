В США рассказали, как самолётами и поездами ввозили на Украину оружие

К концу октября США перевезли в Европу, в том числе на Украину, свыше 16 тысяч военных людей, таковы данные, которые опубликовало Транспортное командование Вооружённых сил США (Transcom). Сообщается также, что на европейский континент переброшено более 63 тысяч противотанковых систем, около миллиона артиллерийских снарядов и почти 85 тысяч тонн военной техники и снаряжения.

"Transcom начал доставлять военные грузы для Украины 21 января и продолжает поставки", — говорится в заявлении на сайте командования.

Как уточнили в Transcom, 3 февраля стартовали перевозки в Европу размещённых в США вооружённых сил. По состоянию на 30 октября для доставки оружия, техники и военнослужащих на континент, включая Украину, Transcom провёл 845 полётов, задействовал 47 судов, 114 железнодорожных составов и более 3,4 тысячи грузовиков.

Также в Европу доставили более 1,4 тысячи противовоздушных систем, 46 радаров, 15 вертолётов и 26 патрульных катеров.