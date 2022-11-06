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6 ноября, 20:58

В Одессе объяснили, с чем связан прогремевший в городе взрыв

Власти Одессы объяснили прогремевший взрыв подрывом сапёрами якорной мины

Взрыв, прогремевший в воскресенье, 6 ноября, в Одессе, произошёл в результате подрыва сапёрами якорной мины, прибившейся к пляжу города из-за шторма. Об этом сообщает оперативное командование "Юг", добавив, что угроза ликвидирована.

"Вследствие штормовой погоды к одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Силами обороны был произведён контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована", — говорится в сообщении командования, опубликованном в официальном телеграм-канале местных властей.

Взрыв прогремел в жилом доме под Херсоном

Взрыв прогремел в жилом доме под Херсоном

Ранее Лайф писал, что вокруг памятника императрице Екатерине II в Одессе установили деревянное ограждение. Причиной установки забора назывались участившиеся случаи вандализма. Позже появилась информация, что начата подготовка к демонтажу памятника основателям Одессы, на котором изображена Екатерина II.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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