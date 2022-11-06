В Одессе объяснили, с чем связан прогремевший в городе взрыв

Взрыв, прогремевший в воскресенье, 6 ноября, в Одессе, произошёл в результате подрыва сапёрами якорной мины, прибившейся к пляжу города из-за шторма. Об этом сообщает оперативное командование "Юг", добавив, что угроза ликвидирована.

"Вследствие штормовой погоды к одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину. Силами обороны был произведён контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована", — говорится в сообщении командования, опубликованном в официальном телеграм-канале местных властей.