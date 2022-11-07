"В Брюсселе смотрят иначе": Украина собралась в ЕС к концу 2024 года
Вице-премьер Украины: Киев желает завершить процесс вступления в ЕС к концу 2024 года
Украина намерена завершить процесс вступления в Евросоюз уже к концу 2024 года. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.
"Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года", — сказала она в интервью газете Welt.
Немецкое издание отмечает, что столь скорое вступление в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории: ранее этот процесс занимал в среднем девять лет. Стефанишина, однако, полагает, что Украина в этом смысле не является рядовым кандидатом на вступление в ЕС, хотя, по данным газеты, в Брюсселе на это смотрят иначе.
По словам вице-премьера, скорейшее начало переговоров по вступлению Украины в ЕС чрезвычайно важно для морального духа украинцев. Они, по её словам, "годами боролись за принадлежность к Европе" и сейчас "рискуют жизнью". Стефанишина добавила, что Киев "делает свою домашнюю работу" и уже провёл ряд реформ, в частности в области борьбы с коррупцией и правосудия.
Между тем еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заметил, что не все семь реформ могут быть проведены быстро и что график начала переговоров невозможно согласовать.
"Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и во многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, вероятнее всего, займёт более года или двух", — подчеркнул еврокомиссар.
Как писал Лайф, главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В Кремле после этого напомнили Киеву пример Турции, которая в своё время не продвинулась дальше кандидатства в ЕС и в итоге стала суверенной страной.
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