"В Брюсселе смотрят иначе": Украина собралась в ЕС к концу 2024 года

Украина намерена завершить процесс вступления в Евросоюз уже к концу 2024 года. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

"Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года", — сказала она в интервью газете Welt.

Немецкое издание отмечает, что столь скорое вступление в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории: ранее этот процесс занимал в среднем девять лет. Стефанишина, однако, полагает, что Украина в этом смысле не является рядовым кандидатом на вступление в ЕС, хотя, по данным газеты, в Брюсселе на это смотрят иначе.

По словам вице-премьера, скорейшее начало переговоров по вступлению Украины в ЕС чрезвычайно важно для морального духа украинцев. Они, по её словам, "годами боролись за принадлежность к Европе" и сейчас "рискуют жизнью". Стефанишина добавила, что Киев "делает свою домашнюю работу" и уже провёл ряд реформ, в частности в области борьбы с коррупцией и правосудия.

Между тем еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заметил, что не все семь реформ могут быть проведены быстро и что график начала переговоров невозможно согласовать.