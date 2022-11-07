Танзанская компания Precision Air не раскрывает, были ли в упавшем самолёте россияне
Авиаперевозчик Precision Air, чей самолёт упал в озеро Виктория утром 6 ноября, не сообщает данные о нахождении на рейсе Дар-эс-Салам – Букоба российских граждан. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Как сообщается, все имеющиеся на данный момент данные были переданы в Центр кризисного управления при Парламенте Танзании. Подробная информация по пассажирам, летевшим рейсом Дар-эс-Салам – Букоба, будет опубликована на госресурсах.
Уточняется, что сейчас сайт авиалинии Precision Air был временно недоступен для пользователей.
Напомним, в Танзании пассажирский самолёт частной авиакомпании Precision Air при заходе на посадку упал в озеро Виктория, выполняя рейс из Дар-эс-Салама в Букобу. В первые часы после трагедии было спасено как минимум 15 человек.
ТАСС / Twitter / @jaccocharite