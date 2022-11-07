"Никто никому ничего не объявлял": Агент Чистякова прокомментировал сообщения о выводе игрока из основы "Зенита"

Агент защитника футбольного клуба "Зенит" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев отреагировал на слова гендиректора петербургской команды Александра Медведева о выводе игрока из основного состава российского гранда. По его мнению, произошло недопонимание.

"Чистякова вывели из состава? Ну как можно нормально на это реагировать? Это недопонимание как минимум. На самом деле пока никто никому ничего не объявлял. Разговор был, пожали руки в конце, после этого Александр Иванович сказал эти слова. Вывели, значит, вывели. Будем общаться, спрашивать, на сколько вывели", — сказал Талаев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Как добавил агент, если за каждую ошибку выводить футболистов из основного состава, "то к концу сезона у некоторых команд и игроков не останется". Он выразил мнение, что в итоге всё будет хорошо.

"Я уверен в Диме, уверен в его человеческих и спортивных качествах. Все, кто его сейчас поливает, через короткое время будут его на руках носить", — подчеркнул Талаев.