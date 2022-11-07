"Плохо кормят, мучают клопы": Натовские солдаты замёрзли в Румынии

Условия жизни французских солдат в Румынии, дислоцированных для укрепления восточного фланга НАТО, являются "недостойными". Об этом газете Le Figaro заявили депутаты от партии "Непокорённая Франция" Бастьян Лашо и Орельян Сантул.

Парламентарии, в частности, отметили, что французские военнослужащие "мёрзнут и голодают". Они утверждают также, что военные крайне скромно питаются, их палатки для проживания плохо отапливаются, там есть постельные клопы, имеются проблемы с санитарией. По заявлению депутатов, французские военные находятся в Румынии более восьми месяцев, и это только осложняет ситуацию.

Политики задались вопросом, какой "сигнал" может посылаться России, если натовские солдаты на восточном фланге мёрзнут и голодают. Эту тему парламентарии намерены поднять в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.