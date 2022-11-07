"Образ лохматого увальня": Пушков вспомнил слова Джонсона о русских корнях и высказался о его сущности

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон является хладнокровным политиком, скрывающимся за частой клоунадой и "образом лохматого увальня". Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее стало известно, что Джонсон отказался участвовать в гонке за пост британского премьера против экс-главы Минфина Риши Сунака, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи мемуаров.

"В отличие от того, что многие о нём думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий, когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий всё это за частой клоунадой и образом лохматого увальня", — написал российский сенатор в телеграм-канале.

Как полагает Пушков, именно по этой причине Джонсон не стал ввязываться в борьбу за пост премьер-министра Соединённого Королевства.

"Джонсон отказался от борьбы за кресло премьера, потому что за 45 дней до отставки Трасс сам ушёл с этого поста со скандалом, потому что у него не было реальных шансов на полноценное возвращение, и, наконец, потому что, проиграв Сунаку, он бы почти полностью подорвал бы любые свои шансы вернуться в будущем... Он сознательно уклонился от борьбы: не было смысла ввязываться в схватку, которую нельзя было выиграть", — подчеркнул сенатор.