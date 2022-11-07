"Образ лохматого увальня": Пушков вспомнил слова Джонсона о русских корнях и высказался о его сущности
Пушков охарактеризовал Джонсона как хладнокровного политика с образом "лохматого увальня"
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон является хладнокровным политиком, скрывающимся за частой клоунадой и "образом лохматого увальня". Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.
Ранее стало известно, что Джонсон отказался участвовать в гонке за пост британского премьера против экс-главы Минфина Риши Сунака, чтобы не потерять доход в размере не менее десяти миллионов фунтов стерлингов в год от выступлений и продажи мемуаров.
"В отличие от того, что многие о нём думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий, когда и что говорить, и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий всё это за частой клоунадой и образом лохматого увальня", — написал российский сенатор в телеграм-канале.
Как полагает Пушков, именно по этой причине Джонсон не стал ввязываться в борьбу за пост премьер-министра Соединённого Королевства.
"Джонсон отказался от борьбы за кресло премьера, потому что за 45 дней до отставки Трасс сам ушёл с этого поста со скандалом, потому что у него не было реальных шансов на полноценное возвращение, и, наконец, потому что, проиграв Сунаку, он бы почти полностью подорвал бы любые свои шансы вернуться в будущем... Он сознательно уклонился от борьбы: не было смысла ввязываться в схватку, которую нельзя было выиграть", — подчеркнул сенатор.
Пушков вспомнил о личной встрече с Джонсоном в ноябре 2017 года, когда тот возглавлял МИД Великобритании. В тот момент политик готовился к визиту в Москву для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. В преддверии поездки он "рассказывал об одесско-русских корнях по линии деда и о том, что ощущает свою причастность к России". Однако, как отметил парламентарий, в настоящее время подобных заявлений от Джонсона не услышать.
Напомним, 20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. На этом фоне появились слухи, что за место премьера вновь поборется Борис Джонсон. Он срочно вернулся в страну после отставки Трасс и якобы даже заручился поддержкой однопартийцев для выдвижения. Однако 23 октября Джонсон передумал и заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру вновь.
ТАСС / Zuma