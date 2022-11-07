В центре Донецка прогремели пять взрывов
В центре Донецка прогремели пять взрывов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Сведений о пострадавших или разрушениях от городских властей пока не поступало.
Некоторые горожане сообщают, что Вооружённые силы Украины нанесли удар по Ворошиловскому району города. Есть сведения, что дым появился возле отеля "Централь".
Накануне, напомним, в Донецке под завалами разрушенного в результате удара со стороны ВСУ дома погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. А днём ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам города.
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