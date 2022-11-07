Милош Бикович рассказал, отразилась ли на его карьере ситуация на Украине
Актёр Бикович заявил, что его отношение к России из-за антироссийской истерии на Западе не изменилось
Сербский и российский актёр Милош Бикович заявил, что его отношение к России не изменилось из-за русофобии и антироссийской истерии на Западе. Об этом он рассказал на одном из мероприятий в Белграде.
"Моё отношение к России не меняется в зависимости от того, какое количество русофобии и истерии против России. Моё отношение к России базируется не на сиюминутных политических событиях, а, скорее, на культурологическом, духовном уровне. Это вне текущей ситуации", — приводит слова актёра газета Kurir.
Также, по словам Биковича, украинский конфликт не оказал влияния на него в профессиональном плане. Только один из фильмов, в котором он снимался, перенесли, но это произошло из-за погодных условий.
Напомним, актёр получил российское гражданство в 2021 году. А 24 февраля прошлого года стало известно, что президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.
ТАСС / Артём Геодакян