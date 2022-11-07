Милош Бикович рассказал, отразилась ли на его карьере ситуация на Украине

Сербский и российский актёр Милош Бикович заявил, что его отношение к России не изменилось из-за русофобии и антироссийской истерии на Западе. Об этом он рассказал на одном из мероприятий в Белграде.

"Моё отношение к России не меняется в зависимости от того, какое количество русофобии и истерии против России. Моё отношение к России базируется не на сиюминутных политических событиях, а, скорее, на культурологическом, духовном уровне. Это вне текущей ситуации", — приводит слова актёра газета Kurir.

Также, по словам Биковича, украинский конфликт не оказал влияния на него в профессиональном плане. Только один из фильмов, в котором он снимался, перенесли, но это произошло из-за погодных условий.