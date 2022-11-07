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7 ноября, 01:54

Маск подобрал для Twitter миссию

Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации о мире

Американский предприниматель Илон Маск, который в прошлом месяце стал владельцем Twitter, заявил, что социальная сеть должна быть самым точным источником информации о мире.

"Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире", — сказал миллиардер, слова которого приводит РИА "Новости".

Кроме того, Маск добавил, что в этом и заключается миссия Twitter.

Ранее Лайф сообщал, что после прихода Илона Маска в Twitter начались массовые увольнения сотрудников. Коснулись они представителей самых разных департаментов компании. Один из основателей Twitter и её бывший генеральный директор, Джек Дорси, взял на себя ответственность за массовые увольнения работников после того, как компанию приобрёл Маск.

Уволенные сотрудники Twitter могут снова вернуться в компанию

Уволенные сотрудники Twitter могут снова вернуться в компанию

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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