Маск подобрал для Twitter миссию

Американский предприниматель Илон Маск, который в прошлом месяце стал владельцем Twitter, заявил, что социальная сеть должна быть самым точным источником информации о мире.

"Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире", — сказал миллиардер, слова которого приводит РИА "Новости".

Кроме того, Маск добавил, что в этом и заключается миссия Twitter.