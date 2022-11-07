Маск подобрал для Twitter миссию
Маск заявил, что Twitter должен стать самым точным источником информации о мире
Американский предприниматель Илон Маск, который в прошлом месяце стал владельцем Twitter, заявил, что социальная сеть должна быть самым точным источником информации о мире.
"Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире", — сказал миллиардер, слова которого приводит РИА "Новости".
Кроме того, Маск добавил, что в этом и заключается миссия Twitter.
Ранее Лайф сообщал, что после прихода Илона Маска в Twitter начались массовые увольнения сотрудников. Коснулись они представителей самых разных департаментов компании. Один из основателей Twitter и её бывший генеральный директор, Джек Дорси, взял на себя ответственность за массовые увольнения работников после того, как компанию приобрёл Маск.
ТАСС / Zuma