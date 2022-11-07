Тренер вратарей "Сочи" отказался отвечать на вопрос об уходе Гаранина из клуба

Тренер вратарей футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Бородин не стал отвечать на вопрос о возможном уходе с поста старшего тренера команды Вадима Гаранина.

Ранее "Сочи" дома в рамках 16-го тура РПЛ сыграл вничью с московским "Спартаком" (1:1). Гаранин не присутствовал на игре. Как сообщили представители "Сочи", специалист пропустил матч из-за болезни.

В разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" Бородина спросили, правда ли, что команду принял Александр Точилин. Перед этим данную информацию обнародовал игрок "Сочи" Кирилл Заика. Бородин ответил следующее: "Кириллу виднее. Он видел, кто готовил команду". Тренер вратарей также ушёл от ответа на вопрос, где сейчас Гаранин и является ли он частью клуба.

"Слишком много вопросов. Кирилл вам всё ответил. Дальше делайте свои выводы", — отрезал Бородин.