Очевидцы сняли на видео последствия удара ВСУ по Донецку

Центр Донецка подвергся удару со стороны ВСУ в ночь на понедельник, 7 ноября. Украинские военные обстреляли Ворошиловский район города из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).