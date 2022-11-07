Очевидцы сняли на видео последствия удара ВСУ по Донецку
В Донецке после удара ВСУ натовскими снарядами загорелось здание управления железными дорогами
Центр Донецка подвергся удару со стороны ВСУ в ночь на понедельник, 7 ноября. Украинские военные обстреляли Ворошиловский район города из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
При обстреле Донецка загорелось здание управления железными дорогами. Видео © t.me / itsdonetsk
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) по направлению: 03:13 — населённый пункт Нетайлово – город Донецк (Ворошиловский район). Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
В результате обстрела пострадало здание управления железными дорогами. В нём выбиты стёкла, горят помещения. По предварительным данным спасателей, пострадавших нет.
Ранее была информация, что в центре Донецка прогремело пять взрывов. Лайф также писал, что накануне в городе под завалами разрушенного в результате удара со стороны ВСУ дома погибла женщина. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. А днём ранее он информировал, что украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам города.
t.me / itsdonetsk