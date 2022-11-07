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Регион
Опубликовано 7 ноября 2022, 02:18
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Очевидцы сняли на видео последствия удара ВСУ по Донецку

В Донецке после удара ВСУ натовскими снарядами загорелось здание управления железными дорогами

Центр Донецка подвергся удару со стороны ВСУ в ночь на понедельник, 7 ноября. Украинские военные обстреляли Ворошиловский район города из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

При обстреле Донецка загорелось здание управления железными дорогами. Видео © t.me / itsdonetsk

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа) по направлению: 03:13 — населённый пункт Нетайлово – город Донецк (Ворошиловский район). Выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

В результате обстрела пострадало здание управления железными дорогами. В нём выбиты стёкла, горят помещения. По предварительным данным спасателей, пострадавших нет.

Труба вентиляционного ствола шахты в Донецке загорелась после обстрела ВСУ
Труба вентиляционного ствола шахты в Донецке загорелась после обстрела ВСУ

Ранее была информация, что в центре Донецка прогремело пять взрывов. Лайф также писал, что накануне в городе под завалами разрушенного в результате удара со стороны ВСУ дома погибла женщина. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. А днём ранее он информировал, что украинские войска в очередной раз ударили по Будённовскому и Ленинскому районам города.

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t.me / itsdonetsk

Иван Косицын
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