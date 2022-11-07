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7 ноября, 02:42

"Навалил больше лошади": Ловчев разнёс Чистякова после матча с "Ахматом"

Ловчев назвал защитника "Зенита" Чистякова слабым игроком, которого не надо было брать в команду

Легендарный советский футболист, ветеран "Спартака" Евгений Ловчев жёстко раскритиковал защитника петербургского "Зенита" Дмитрия Чистякова после ошибки в матче 16-го тура против "Ахмата", которая привела к голу. Игрока заменили уже на 32-й минуте. Ловчев заявил, что Чистяков является слабым игроком.

"Я считаю, что глубочайшей ошибкой было его взять в "Зенит", он очень слабый игрок! А теперь видят, что он навалил больше лошади, честно говоря... Давайте из нашего футбола дурь‑то не делайте. Слабый игрок!" — сказал он в эфире телеканала "Матч ТВ".

В "Зените" заподозрили Чистякова в намеренном сливе матча с "Ахматом"

В "Зените" заподозрили Чистякова в намеренном сливе матча с "Ахматом"

По мнению Ловчева, "Зенит", который берёт игроков сборной Бразилии, футболистов уровня Чистякова покупать не должен.

После ошибки Чистякова, из-за которой его команда получила гол, гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что проведёт с игроком "серьёзный разговор", а позже сообщил о его выведении из основного состава. В СМИ также появилась информация о возможном переходе Чистякова в "Ахмат".

"Никто никому ничего не объявлял": Агент Чистякова прокомментировал сообщения о выводе игрока из основы "Зенита"

"Никто никому ничего не объявлял": Агент Чистякова прокомментировал сообщения о выводе игрока из основы "Зенита"

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ТАСС / Олег Бухарев

Иван Косицын

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