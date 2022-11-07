"Навалил больше лошади": Ловчев разнёс Чистякова после матча с "Ахматом"
Ловчев назвал защитника "Зенита" Чистякова слабым игроком, которого не надо было брать в команду
Легендарный советский футболист, ветеран "Спартака" Евгений Ловчев жёстко раскритиковал защитника петербургского "Зенита" Дмитрия Чистякова после ошибки в матче 16-го тура против "Ахмата", которая привела к голу. Игрока заменили уже на 32-й минуте. Ловчев заявил, что Чистяков является слабым игроком.
"Я считаю, что глубочайшей ошибкой было его взять в "Зенит", он очень слабый игрок! А теперь видят, что он навалил больше лошади, честно говоря... Давайте из нашего футбола дурь‑то не делайте. Слабый игрок!" — сказал он в эфире телеканала "Матч ТВ".
По мнению Ловчева, "Зенит", который берёт игроков сборной Бразилии, футболистов уровня Чистякова покупать не должен.
После ошибки Чистякова, из-за которой его команда получила гол, гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что проведёт с игроком "серьёзный разговор", а позже сообщил о его выведении из основного состава. В СМИ также появилась информация о возможном переходе Чистякова в "Ахмат".
"Никто никому ничего не объявлял": Агент Чистякова прокомментировал сообщения о выводе игрока из основы "Зенита"
ТАСС / Олег Бухарев