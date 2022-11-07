"Навалил больше лошади": Ловчев разнёс Чистякова после матча с "Ахматом"

Легендарный советский футболист, ветеран "Спартака" Евгений Ловчев жёстко раскритиковал защитника петербургского "Зенита" Дмитрия Чистякова после ошибки в матче 16-го тура против "Ахмата", которая привела к голу. Игрока заменили уже на 32-й минуте. Ловчев заявил, что Чистяков является слабым игроком.

"Я считаю, что глубочайшей ошибкой было его взять в "Зенит", он очень слабый игрок! А теперь видят, что он навалил больше лошади, честно говоря... Давайте из нашего футбола дурь‑то не делайте. Слабый игрок!" — сказал он в эфире телеканала "Матч ТВ".

По мнению Ловчева, "Зенит", который берёт игроков сборной Бразилии, футболистов уровня Чистякова покупать не должен.