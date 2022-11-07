"Список Мицотакиса": Премьера Греции уличили в прослушке оппонентов под предлогом нацбезопасности
Documento: Премьер Греции Мицотакис следил за десятками людей при помощи спецслужб
В Греции разгорается скандал из-за появившейся информации о том, что премьер-министр страны Кириакос Мицотакис использовал спецслужбы для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. Эти сведения обнародовала газета Documento.
Согласно информации издания, "список Мицотакиса" включает фамилии 33 человек, которых прослушивали под предлогом нацбезопасности. В него попали экс-премьер Греции Антонис Самарас, нынешние члены кабмина, в том числе глава греческого МИДа Никос Дендиас, министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис с супругой, экс-министр здравоохранения, министр туризма Василис Кикилиас, замминистра обороны Никос Хардалиас, министр финансов Христос Стайкурас, отвечавший за МВД и спецслужбы бывший министр общественного порядка Михалис Хрисохоидис и многие другие известные и влиятельные личности.
"Никто не поверит, что какие-то частные лица решат прослушивать бывшего премьер-министра, министров правительства и самого министра защиты граждан, нарушая все представления о безопасности государства", — отмечает газета и возлагает полную ответственность на Мицотакиса.
По данным издания, слежка велась с помощью вредоносной программы Predator, которую ввезли в Грецию через Кипр с помощью тесных связей правящей на Кипре партии "Демократический сбор" и дворца Максима — резиденции премьера Греции. Большинство политиков из "списка Мицотакиса" заявили, что впервые слышат, что их прослушивали, у них нет свидетельств этого.
Лайф напоминает, что аналогичный скандал в Греции разразился в августе. Тогда сообщалось, что греческие спецслужбы ведут слежку за тысячами граждан страны, объясняя это способом защиты нацбезопасности. Резонанс возник после того, как компетентные службы Европарламента заявили, что телефон евродепутата, лидера оппозиционной партии ПАСОК – КИНАЛ Никоса Андрулакиса пытались прослушивать.
ТАСС / AP / Michael Varaklas