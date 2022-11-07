"Список Мицотакиса": Премьера Греции уличили в прослушке оппонентов под предлогом нацбезопасности

В Греции разгорается скандал из-за появившейся информации о том, что премьер-министр страны Кириакос Мицотакис использовал спецслужбы для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. Эти сведения обнародовала газета Documento.

Согласно информации издания, "список Мицотакиса" включает фамилии 33 человек, которых прослушивали под предлогом нацбезопасности. В него попали экс-премьер Греции Антонис Самарас, нынешние члены кабмина, в том числе глава греческого МИДа Никос Дендиас, министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис с супругой, экс-министр здравоохранения, министр туризма Василис Кикилиас, замминистра обороны Никос Хардалиас, министр финансов Христос Стайкурас, отвечавший за МВД и спецслужбы бывший министр общественного порядка Михалис Хрисохоидис и многие другие известные и влиятельные личности.

"Никто не поверит, что какие-то частные лица решат прослушивать бывшего премьер-министра, министров правительства и самого министра защиты граждан, нарушая все представления о безопасности государства", — отмечает газета и возлагает полную ответственность на Мицотакиса.

По данным издания, слежка велась с помощью вредоносной программы Predator, которую ввезли в Грецию через Кипр с помощью тесных связей правящей на Кипре партии "Демократический сбор" и дворца Максима — резиденции премьера Греции. Большинство политиков из "списка Мицотакиса" заявили, что впервые слышат, что их прослушивали, у них нет свидетельств этого.