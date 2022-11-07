Пригодится в осень: Перечислены самые полезные для иммунитета ягоды

Врач-терапевт, диетолог Ольга Перевалова назвала ягоды, которые помогают справиться с простудой и укрепить иммунитет. В беседе с радио Sputnik специалист отметила, что ягоды являются мощными антиоксидантами, они не только укрепляют иммунитет, но и подпитывают микрофлору кишечника.

"Все знают чёрную смородину, малину, чернику, голубику. Но многие забывают, что у нас есть также облепиха, черноплодная рябина и калина. Это тоже идеальные ягоды для укрепления иммунитета", — сказала врач.

Перевалова отметила, что достаточно съедать стакан или половину стакана ягод. Самое лучшее — употреблять их в свежем виде.

Ягоды можно также замораживать, а после варить компот или делать пюре без сахара. Такое блюдо станет отличной добавкой и в кашу, и в творог, и в чай.