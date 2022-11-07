Yves Saint Laurent и Lancome снова будут поставлять в Россию косметику
Минпромторг: Бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani исключены из параллельного импорта
Российский Минпромторг запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. Как сообщает пресс-служба ведомства, они снова готовы привозить продукцию в Россию.
"Да, указанные бренды внесены в исключения, и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию", — приводит РИА "Новости" сообщение российского министерства.
В Минпромторге ответили таким образом на вопрос о том, будут ли исключены из параллельного импорта перечисленные пять брендов. В ведомстве отдельно оговорили, что исключения вступают в силу через три месяца: такая мера позволит тем, кто приобрёл продукцию, ввезти её в Россию в течение трёх месяцев со дня публикации приказа.
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Ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что прогнозируемый объём параллельного импорта в РФ в 2022 году увеличен с 16 миллиардов долларов до не менее 20 миллиардов.
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