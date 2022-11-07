Россиянин Бивол заявил, что не считает себя лучшим боксёром в мире

Россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал слова промоутера Эдди Хирна, который заявил, что считает его лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории прямо сейчас. Он признался, что пока не может согласиться с этим мнением, и объяснил почему.

Ранее Бивол одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом и тем самым защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Наш боксёр победил единогласным решением судей, оставив себе титул суперчемпиона мира. Сам Бивол в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" назвал Рамиреса хорошим боксёром, одним из лучших в полутяжёлом весе.

"Я рад, что у него выиграл. Я не могу сказать, что я сейчас самый-самый лучший боксёр в мире. Потому что мне нужны ещё такие победы, как Рамирес, Канело. Мне нужны ещё пояса. Это же круто — побить такого боксёра, кто 44 боя выиграл. И вот — я его побил. Он один из лучших, но есть ещё много ребят, кого я могу побить", — подчеркнул российский спортсмен.

Только после этого, по словам Бивола, он сможет сказать спокойно: "Я лучший, потому что я то-то и то-то сделал".