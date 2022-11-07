ООН пообещала Москве снять ограничения на вывоз продовольствия

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация пообещала в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна.

"ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН", — сказал российский дипломат, слова которого приводит газета "Известия".

Полянский отметил, что ООН должна выполнить принятые обязательства до 18 ноября. Именно эта дата установлена как "логичный дедлайн" сделки.