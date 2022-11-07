ООН пообещала Москве снять ограничения на вывоз продовольствия
Полянский: ООН в ближайшее время должна снять ограничения на вывоз российского зерна
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что организация пообещала в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна.
"ООН нам обещает, что вот-вот будет результат. При принятии решения мы будем оценивать эффективность выполнения российской части сделки и результативность соответствующих усилий ООН", — сказал российский дипломат, слова которого приводит газета "Известия".
Полянский отметил, что ООН должна выполнить принятые обязательства до 18 ноября. Именно эта дата установлена как "логичный дедлайн" сделки.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с вице-премьером и министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади заявил, что Москва по-прежнему не видит подвижек в части снятия ограничений с экспорта РФ в рамках зерновой сделки.
Напомним, 29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновой сделке. Это произошло после атаки дронов ВСУ в акватории Севастопольской бухты на российские корабли Черноморского флота, которые обеспечивали безопасность вывоза сельхозкультур с Украины. Системе ПВО удалось отразить удары. 31 октября Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море. А 2 ноября стало известно, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке, получив гарантии от Украины.
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