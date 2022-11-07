Военкоры обнародовали видео с беспилотного летательного аппарата ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки поразить русского солдата гранатами. Кадры опубликованы в телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской весны".

Российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ. Видео © t.me / Операция Z: Военкоры Русской весны

На видео показано, как украинскими солдатами при помощи квадрокоптера на российского военного сбрасываются гранаты и бомбы. Но бесстрашный солдат успешно отбрасывает все падающие в него вражеские боеприпасы. Судя по кадрам, бойцам ВСУ так и не удалось достичь цели.