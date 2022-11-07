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7 ноября, 05:15

"Боец со стальными нервами": Российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ

В Сети появилось видео, как российский боец дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ

Военкоры обнародовали видео с беспилотного летательного аппарата ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки поразить русского солдата гранатами. Кадры опубликованы в телеграм-канале "Операция Z: Военкоры Русской весны".

Российский солдат дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ. Видео © t.me / Операция Z: Военкоры Русской весны

На видео показано, как украинскими солдатами при помощи квадрокоптера на российского военного сбрасываются гранаты и бомбы. Но бесстрашный солдат успешно отбрасывает все падающие в него вражеские боеприпасы. Судя по кадрам, бойцам ВСУ так и не удалось достичь цели.

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Ранее боевую работу "Пятнашки" на линии обороны в районе Авдеевской промзоны сняли на видео. Несмотря на то что противник "огрызается", бойцы батальона уверенно держат оборону территории и не отходят с Авдеевского направления ни на шаг. Как рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным Камаз, основная их задача — оборона территории и недопущение прорыва ВСУ.

Обложка ©

t.me / Операция Z: Военкоры Русской весны

Оксана Попова

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