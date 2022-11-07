Какое оружие для "Операции Z" Россия может закупить у Северной Кореи Оглавление Справка о поставках Запасы оружия КНДР Как удалить из отчётов миллионы ракет Физически поставить ракеты возможно, но вероятность крайне мала Корейская оружейная косметика О том, что КНДР может начать поставки вооружения на украинский фронт, говорили ещё в сентябре. Однако ни официальных подтверждений, ни внятных доказательств этому как не было, так и нет. 35803 35803 Фото © Getty Images / Pierre Crom

Справка о поставках

2 ноября координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что КНДР может поставлять России "значительное число" артиллерийских снарядов для использования на Украине. Представитель Госдепа США Нед Прайс предположил, что Северная Корея могла наладить каналы поставки через Ближний Восток и африканские государства.

Нед Прайс отметил, что Вашингтон будет использовать все имеющиеся у него рычаги, чтобы пресечь поставки оружия из КНДР в Россию. Российская сторона пока никак не прокомментировала происходящее.

Нед Прайс. Фото © ТАСС / AP Photo / Alex Brandon

Заявления Белого дома можно назвать второй волной подозрений. Впервые новость о подобных поставках прозвучала в сентябре. Тогда издание The New York Times, ссылаясь на некие данные разведки, заявило о "миллионах ракет и снарядов", поставляемых Северной Кореей России. Это наложилось на новость о получении Россией первой партии иранских беспилотников.

Несмотря на то что журналисты ссылались на рассекреченные разведданные, они сами признали, что пока власти США не предоставили им никакой точной информации о типах вооружения, сроках поставки и размере партии. Центральное телеграфное агентство Северной Кореи тогда же официально опровергло слухи о сделках с оружием и подчеркнуло, что КНДР никогда не экспортировала оружие или боеприпасы в Россию и не собирается делать это и впредь. Сразу же после публикации опровержения американская сторона признала, что у неё нет никаких доказательств этих закупок. Так что пока о северокорейском оружии в СВО можно говорить только в гипотетическом ключе.

Запасы оружия КНДР

Фото © ТАСС / EPA / KCNA EDITORIAL

Несмотря на относительно скромные размеры государства, КНДР обладает мощным военным потенциалом, даже если говорить о средствах сугубо неядерного сдерживания. У северокорейцев тысячи артиллерийских орудий, миномётов и РСЗО разных видов с различными характеристиками. Сейчас КНДР производит артиллерийские системы всех основных типов. Это позволяет ей закрыть потребность КНА (Корейской народной армии) по главным видам оружия, а также в теории наладить экспорт.

Но у военной мощи КНДР есть особенности. Корейская армия отличается бережливостью и сохраняет определённые запасы импортных орудий, установок и боеприпасов. Согласно рейтингу Global Firepower 2022 КНДР только по количеству реактивных систем залпового огня находится на пятом месте в мире. В стране накоплен большой запас 122-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, 82-миллиметровых и 120-миллиметровых миномётных мин, 122-миллиметровых ракет для РСЗО типа "Град". На складах длительного хранения лежат приличные запасы советской ствольной артиллерии, а также боеприпасы к ним. Однако большая часть ракет хранится десятилетиями и вряд ли может быть использована даже для внутреннего использования: срок гарантированного хранения ракет к системам "Град" составляет лишь 10–12 лет. Это накладывает на Северную Корею ряд ограничений, в том числе и по экспорту, — ни один зарубежный заказчик не захочет получить просроченные ракеты, безопасность которых под угрозой.

Как удалить из отчётов миллионы ракет

Фото © ТАСС / EPA / KCNA

Ещё в мае этого года многие политологи отметили, что отношения между Москвой и Пхеньяном в перспективе будут меняться только в лучшую сторону. В частности, диалог с северокорейской стороной важен с точки зрения поддержания здоровой ситуации с безопасностью в Северо-Восточной Азии.

КНДР — одна из тех стран, что поддержала российский внешнеполитический курс. В марте на Генассамблее ООН она наряду с Сирией, Белоруссией, Эритреей проголосовала против резолюции, осуждающей российскую спецоперацию на Украине. Северная Корея официально признала результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. С марта 2022 года идёт разговор о том, чтобы снять санкции с КНДР, введённые Совбезом ООН в 2017 году, и выбрать путь интеграции с этой страной.

12 октября в КНДР заявили о намерении развивать дружбу с Россией. 2 ноября Россия и Северная Корея возобновили железнодорожное сообщение, прерванное пандемией. Многие эксперты считают, что открытие границы с КНДР в немалой степени вызвано антироссийской позицией Южной Кореи, ведь ранее Москва старалась держать баланс в отношениях с Севером и Югом.

Однако это всё не даёт оснований для полной уверенности в том, что КНДР поставляет или будет поставлять России оружие, необходимое для спецоперации. Слишком много "но" и всего один довод "за". Одно из главных соображений по этому поводу — бумажный след. Если бы поставки миллионов ракет имели место, определённые данные, скорее всего, с цифрами, удалось бы сохранить и предъявить в виде доказательств.

Физически поставить ракеты возможно, но вероятность крайне мала

Сейчас Россия не испытывает дефицита ни в каких видах вооружения. По мнению ряда экспертов, заявления о поставках в Россию вооружения из других стран мотивированы желанием показать, что санкции дают какой-то результат и действительно наносят России урон — экономический и военный. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев в беседе с Лайфом отметил, что другой мотив таких заявлений — попытка поставить РФ в один ряд с так называемыми странами-изгоями, как это ранее было с Ираном.

Все эти заявления — мера для воздействия на западное общественное мнение. Они хотят показать, что Россия и КНДР — что-то схожее. Более того, они пытаются подвести к тому, что Россия в чём-то и похуже, раз "нет своих снарядов и просит их у Северной Кореи" Александр Перенджиев Политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России"

По словам военного эксперта Константина Сивкова, если оставить за скобками политику и взглянуть чисто с военной точки зрения, какой-то процент вероятности, что Россия заинтересована в северокорейском оружии, существует. Но он настолько мал, что его можно считать математической погрешностью.

Что касается вооружения, Россия обладает абсолютным превосходством. Единственное, что можно допустить, — закупку боеприпасов к оружию калибра 122 миллиметра. Потому что в своё время мы поставляли им системы вооружения такого типа, и поскольку расход снарядов у нас очень большой, они бы нам пригодились. Но только в том случае, если столкновение приобретёт крупномасштабный характер Константин Сивков Военный эксперт

Корейская оружейная косметика

Если допустить, что поставки из КНДР будут осуществляться в вооружённые силы новых регионов России — признанные республики ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области. Но тогда возникает ряд вопросов. Если посмотреть на карту России, можно убедиться, что от Северной Кореи до новых территорий России почти 10 тысяч километров. По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова и политолога Александра Перенджиева, поставки боеприпасов просто нецелесообразны.

Что касается самих поставок боеприпасов, достаточно взглянуть на карту и убедиться, что даже сама перевозка в наши новые регионы будет стоить дороже, чем сами боеприпасы. Условно говоря, даже перевозка каких-нибудь сапог — и то дорогостоящее мероприятие. А тут боеприпасы, которые требуют, помимо прочего, строгих условий хранения и транспортировки. Всё это надо считать, нумеровать каждый снаряд и так далее. Если спросить любого экономиста, он ответит, что эти боеприпасы для России золотыми будут. С точки зрения и логистики, и экономики это очень нелогично. Я ещё могу допустить перевозку самих граждан Северной Кореи для какой-то помощи — строительства, восстановления новых районов. Рабочая сила всегда окупится. Но не снаряды Александр Перенджиев Политолог, член экспертного совета организации "Офицеры России"

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ни о каких миллионах ракет и снарядов речь не идёт. Да и разговор о более скромных поставках пока вызывает большие сомнения. Эти особенности наверняка знают и в США, просто предпочитают делать вид, что в таких заявлениях истина.

Фото © Getty Images / Pierre Crom Нужно ли России закупать у КНДР оружие? 0 Не нужно Смотря за сколько продадут Пусть лучше приезжают и помогают на Украине

Авторы Сергей Андреев