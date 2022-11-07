В США назвали тягчайшее преступление Байдена

Наплыв мигрантов в Соединённые Штаты Америки является тягчайшим преступлением, за которое несёт ответственность американский президент Джо Байден. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Журналист имел в виду беженцев, которые нелегально прибывают в США из Мексики. Так, зрителям продемонстрировали репортаж с приграничной территории, где страны разделяет река Рио-Гранде. По словам репортёра Билла Мелуджина, в этом месте очередь мигрантов видна так далеко, насколько может видеть человеческий глаз. Примечательно, что пройти на территорию Америки им никто не препятствует.

Как подчеркнул Карлсон, беженцы пересекают американскую границу достаточно спокойно и этому есть объяснение: они уверены, что при администрации Байдена их обязательно пропустят вглубь страны, если они пересекут рубеж.